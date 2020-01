India-Pakistan: Nuova Delhi convoca diplomatico pakistano, protesta per violenze anti-sikh (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa prevede che cinquemila pellegrini indiani al giorno, compresi i residenti all’estero, potranno recarsi, individualmente o in gruppo, in visita in giornata al santuario pakistano di Gurdwara Darbar Sahib a Kartarpur, senza necessità di visto; che le autorità indiane forniranno i loro nomi a quelle pakistane con dieci giorni di anticipo; che il numero potrà essere aumentato in occasioni speciali; che il passaggio sarà aperto tutto l’anno; che la parte pakistana provvederà all’installazione delle cucine di comunità (“langar”); che i visitatori pagheranno una tassa di servizio corrispondente a venti dollari. Le parti si sono impegnate anche a costruire un ponte sul canale Budhi Ravi Channel e il Pakistan ha assicurato che non consentirà attività anti-indiane. (segue) (Inn)