India-Pakistan: Nuova Delhi convoca diplomatico pakistano, protesta per violenze anti-sikh (4)

- Il progetto è di molti anni precedente: risale al 1999, all’epoca della “diplomazia dell’autobus”, quando i primi ministri erano l’indiano Atal Bihari Vajpayee e il pakistano Nawaz Sharif e fu inaugurato il collegamento tra Delhi e Lahore, rimasto attivo fino al 2001. Nel novembre del 2018 sia sul lato indiano che su quello pakistano furono posate le prime pietre, con l’obiettivo di completare i lavori entro un anno, in tempo per l’anniversario di Guru Nanak Dev. A 72 anni dalla nascita dell’India e del Pakistan come paesi indipendenti dall’impero britannico, i pellegrini sikh non sono più costretti a passare per Lahore, ma dispongono di un accesso diretto: un tragitto di meno di sei chilometri che può essere percorso in pochi minuti in autobus. (segue) (Inn)