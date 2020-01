Tricolore: Meloni, simbolo Italia unita, libera e sovrana

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in un post su Facebook augura "buona Festa del Tricolore, a chi crede, a chi sogna, a chi non smette mai di onorarlo e difenderlo. 223 anni della nostra Bandiera: simbolo di un'Italia unita, libera, sovrana e orgoglio degli italiani che continuano a credere in ciò che rappresenta. Viva l'Italia".(Rin)