Libia: domani audizione alla Camera capo missione Unhcr

- Domani, mercoledì 8 gennaio, alle ore 13, la commissione Affari esteri, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo, svolge l'audizione di Jean Paul Cavalieri, capo della missione in Libia dello United nations high commissioner for refugees (Unhcr). Lo riferisce la Camera in auna nota. L'appuntamento è trasmesso in diretta webtv. (Com)