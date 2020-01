India: Kashmir, militante separatista ucciso in conflitto a fuoco con forze di sicurezza

- Un militante separatista è stato ucciso oggi nel Kashmir indiano in un conflitto a fuoco con le forze di sicurezza. Lo ha reso noto la polizia locale. Lo scontro è avvenuto nell’area di Awantipora, nel villaggio di Churswoo, dove le forze di sicurezza stavano conducendo un’operazione di perlustrazione sulla base di informazioni riguardanti la presenza di persone sospette. Il militante è stato identificato come Shahid, residente nella zona di Bijbehara, nel distretto di Anantnag. Secondo la ricostruzione ufficiale, l’uomo non ha accettato di arrendersi e ha aperto il fuoco contro le forze di sicurezza, che hanno risposto e lo hanno colpito a morte. (segue) (Inn)