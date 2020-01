Argentina: governo, da Macri debito di 150 milioni di dollari con istituzioni internazionali

- Il governo argentino dell'ex presidente Mauricio Macri ha lasciato un debito equivalente a circa 150 milioni di dollari di quote inevase con istituzioni multilaterali come le Nazioni Unite (Onu), l'Organizzazione mondiale della Salute (Oms), l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), l'Organizzazione internazionale del Lavoro (Oil), l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la salute (Unesco) e la Corte penale internazionale (Cpi). Lo ha denunciato l'attuale ministro degli Esteri di Buenos Aires, Felipe Solà, sottolineando che la situazione rischia di pregiudicare il diritto di voto e la partecipazione del paese in tali istituzioni. Secondo un documento reso noto da Solà, solo le Nazioni Unite reclamano pagamenti per 106 milioni di dollari, e ammoniscono in una lettera che il membro in situazione di mora per due anni completi "perde il diritto di voto nell'Assemblea". (segue) (Abu)