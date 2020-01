Germania-Romania: premier land bavarese, Bucarest partner importante per Europa

- La Romania è un partner molto importante per l’Europa e per la Baviera. Lo ha dichiarato il primo ministro del land bavarese, Markus Soder, al termine di un incontro con il presidente romeno Klaus Iohannis. “Crediamo che l’Europa non sia rappresentata solo da Francia e Germania, ma che vi siano importanti opportunità di partenariato anche per i paesi più piccoli”, ha detto Soder, sottolineando quanto sia importante conservare rapporti bilaterali stabili e duraturi e congratulandosi con Iohannis per la sua rielezione alla carica di presidente.(Geb)