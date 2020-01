Ue: Eurostat, inflazione zonaeuro 1,3 per cento a dicembre

- L'inflazione annuale nell'area euro dovrebbe essere dell'1,3 per cento a dicembre 2019, in aumento dall'un per cento di novembre. Questo secondo una stima lampo di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Esaminando le componenti principali dell'inflazione nell'area euro, cibo, alcol e tabacco dovrebbero avere il tasso annuale più alto a dicembre (2 per cento, rispetto all'1,9 per cento di novembre), seguiti dai servizi (1,8 per cento, rispetto all'1,9 per cento di novembre), dai beni industriali non energetici (0,4 per cento, stabili rispetto a novembre) e dall'energia (0,2 per cento rispetto al -3,2 per cento di novembre). (Beb)