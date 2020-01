Iran: Mulè (FI), vuole bomba atomica per eliminare Israele

- Il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé afferma: "il governo non ha preso posizione o l'ha fatto in maniera improvvisata. Ieri un sottosegretario agli Esteri ha giudicato deplorevole il fatto che l'Alto rappresentante Ue abbia 'malvagiamente' definito l'addio dell'Iran agli accordi sul nucleare. Soleimani- sottolinea Mulè in una nota - era un assassino che si porta nella sua tomba centinaia di morti disseminati nel mondo in nome di una causa che è figlia del nazismo, perché la bomba atomica all'Iran non servirà a fare pesca di frodo nel Golfo Persico, ma a eliminare lo Stato di Israele e questo è nazismo". (Com)