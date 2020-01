Finestra sul mondo: Italia, con Francia e Spagna, il paese è “cattivo scolaro” nella lotta alla disoccupazione

- Il tasso di disoccupazione nei paesi dell'Unione europea nel suo insieme è tornato a scendere ai livelli pre-crisi del 7 per cento, ma non certo grazie all'Italia. Con Francia e Spagna, nel paese si concentra oltre la metà dei disoccupati di tutta l'Ue. Lo afferma oggi il quotidiano spagnolo "El Pais", citando il rapporto annuale sull'occupazione nell'Ue elaborato dalla Commissione europea. Nonostante la ripresa nella maggior parte dei paesi membri, la Commissione sottolinea come Italia, Francia e Spagna rappresentino in questo contesto tre "notevoli eccezioni" o "tre cattivi scolari" nella lotta alla disoccupazione. Inoltre, l'Italia viene criticata per la scarsa efficienza delle politiche sociali volte a ridurre il rischio di povertà. Nonostante tassi di crescita economica relativamente bassi, continua il rapporto della Commissione europea, l'Ue continua in effetti a creare posti di lavoro. Fino allo scorso settembre, negli Stati membri sono stati recensiti 241,5 milioni di lavoratori, il livello più alto mai raggiunto. Merito soprattutto di Stati come Germania, Austria, Paesi Bassi, Repubblica Ceca o Regno Unito, che godono del pieno impiego con tassi di disoccupazione inferiori al 4 per cento, pur soffrendo di carenza di manodopera. (Sit)