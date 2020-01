Finestra sul mondo: Germania, Soeder (Csu), necessario rimpasto governo per elezioni 2021

- In vista delle elezioni che si terranno in Germania nel 2021, è necessario “un rimpasto e un ringiovanimento” del governo federale, attualmente formato dalla Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) in carica dal 14 marzo 2018. È quanto dichiarato dal presidente della Csu, Markus Soeder, primo ministro della Baviera. Come riferisce il quotidiano “Frankfurer Allgemeine Zeitung”, per Soeder il rimpasto dell'esecutivo guidato dal cancelliere Angela Merkel potrebbe avvenire a metà dell'anno. Intanto, il portavoce del governo federale, Steffen Seibert, ha dichiarato che “il cancelliere Merkel lavora bene e volentieri con tutti i ministri”, sebbene in alcuni settori come la digitalizzazione l'esecutivo potrebbe “certamente prendere velocità dinamismo”. Dichiarazioni che per il presidente della Csu costituiscono “una conferma della sua proposta di rimpasto”, non concordata né con Merkel né con la presidente della Cdu, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer. Riguardo ai ministri da sostituire, Soeder non ha fatto nomi, ma ha evidenziato i settori in cui ritiene necessario un cambiamento: innovazione, scienza ed economia. A tal riguardo, il primo ministro della Baviera ha osservato: “È evidente che stiamo diventando un po 'più deboli nell'economia, che dobbiamo crescere tecnologicamente nella competizione internazionale”. Secondo Soeder, tale situazione non può andare avanti: pertanto, “rafforzare l'uno o l'altro settore può andare a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, un po' d'aria fresca può aiutare tutti”. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con la sua proposta di rimpasto Soeder potrebbe aver fatto implicito riferimento a diversi membri del governo federale. In primo luogo, il ministro dell'Economia e dell'Energia Peter Altmaier, esponente della Cdu, da tempo confidente di Merkel. Il portafogli della Scienza è, invece, affidato ad Anja Karliczek, anch'ella della Cdu. I Trasporti e la Digitalizzazione sono di competenza di Andreas Scheuer, amico di Soeder ed esponente della Csu, attualmente oggetto di una commissione parlamentare d'inchiesta istituita dal Bundestag. Il riferimento del primo ministro della Baviera alla necessità di svecchiare il governo federale pare, infine, chiamare in causa il ministro dell'Interno Horst Seehofer, con i suoi 70 anni l'esponente più anziano dell'esecutivo del cancelliere Merkel, nonché predecessore di Soeder alla presidenza della Csu. (Sit)