Finestra sul mondo: Germania-Usa, Muetzenich (SpD), uccisione Soleimani, parole e azioni Trump “inaccettabili”

- Nell'uccisione del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Qods delle Guardie della rivoluzione islamica dell'Iran deceduto durante il bombardamento dell'aeroporto di Baghdad effettuato il 3 gennaio scorso dagli Stati Uniti, “le parole e le azioni” del presidente degli Usa, Donald Trump, sono “inaccettabili”. È quanto afferma il capogruppo del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag, Rolf Muetzenich, in un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”. Secondo Muetzenich, l'uccisione di Soleimani pesa notevolmente sui rapporti tra Germania e Stati Uniti, esposto a “profondi cambiamenti e oneri”. Inoltre, il capogruppo della SpD al Bundestag dichiara: “Non saremo in grado di evitare le conseguenze dell'uccisione mirata di un rappresentante statale da parte di una democrazia occidentale, oggi si deve dubitare che vi possa essere un ritorno alla convivenza politica ordinata con l'attuale amministrazione negli Stati Uniti”. Con riguardo alle politiche perseguite da Trump e alla sua retorica nell'uccisione di Soleimani, Muetzenich evidenzia: “La Germania e i suoi partner europei sono sovrani e non devono essere trascinati nelle acque di uno stile politico eruttivo e nevrotico, la scelta di parole e azioni è inaccettabile”. Il capogruppo della SpD al Bundestag poi osserva che, “se come sostiene il primo ministro dell'Iraq” Adel Abdul Mahdi, Soleimani era “a Baghdad per mediare tra Iran e Arabia Saudita”, la decisione di Trump di eliminare il generale iraniano è “doppiamente tragica”. Allo stesso tempo, conclude Muetzenich, “il ruolo militare dell'Iran in Medio Orietne è stato determinante nella destabilizzazione della regione”. (Sit)