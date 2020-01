Finestra sul mondo: Francia, riprendono trattative tra governo e sindacati su riforma pensioni

- Dopo la pausa natalizia, il governo francese riapre oggi al Ministero del Lavoro il tavolo delle trattative con i sindacati per trovare un'intesa sulla riforma delle pensioni, finita al centro di forti contestazioni che da più di un mese stanno paralizzando il paese. “È nostra responsabilità vigilare affinché il futuro sistema sia equilibrato”, ha detto il capo del governo ai microfoni dell'emittente radiofonica “Rtl” prima dell'inizio delle negoziazioni. “Ovunque in Europa le persone lavorano un po' di più perché è la realtà demografica”, ha aggiunto Philippe. “Sono aperto a discussioni su molti temi e certe volte sento eccellenti idee”, ha poi detto il capo del governo. Il quotidiano francese “Le Figaro” scrive che il presidente Emmanuel Macron “aumenta la pressione su Philippe” affinché il premier trovi una via d'uscita, mentre “Les Echos” spiega che la maggioranza si mostra aperta al dialogo nel tentativo di mettere fine agli scioperi che vanno avanti da più di un mese. Laurent Berger segretario del sindacato della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt), ha proposto il 5 gennaio scorso la creazione di una “conferenza di finanziamento” delle pensioni. Il governo ha accolto positivamente questa proposta mostrandosi disponibile nel metterla in atto. (Sit)