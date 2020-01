Finestra sul mondo: Regno Unito, nuovo leader Partito laburista proclamato il 4 aprile

- Massimo organo decisionale del Partito laburista, il Comitato esecutivo nazionale (Nec) ha stabilito ieri, 6 gennaio, calendario e regole per la corsa alla leadership della formazione. Come riferisce il quotidiano "Financial Times", saranno tre mesi di lotta politica aperta e senza esclusione di colpi, prima che il 4 aprile prossimo venga nominato il successore del leader dimissionario del Labour, Jeremy Corbyn. Nella stessa giornata di ieri, Rebecca Long-Bailey, deputata di Manchester considerata erede della "continuità corbynista" ha annunciato formalmente la propria candidatura alla guida del Partito laburista. Tra le regole stabilite dal Nec, spicca l'obbligo per i nuovi iscritti di pagare una tassa di iscrizione di 25 sterline (circa 30 euro). Per i candidati centristi, tale contributo è una barriera che l'attuale vertice "corbynista" ha voluto innalzare per impedire il "ritorno" dei simpatizzanti moderati, allontanatisi dal Labour in polemica con la svolta a sinistra impressa al partito da Corbyn. Nel 2015, l'enorme afflusso di iscritti di estrema sinistra che portò all'elezione di Corbyn a leader del Labour fu facilitato da una tassa di iscrizione di appena 3 sterline, pari a 3,5 euro (Sit)