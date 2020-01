Finestra sul mondo: Spagna, governo Sanchez, oggi la sfida della fiducia

- Il governo di Pedro Sanchez affronta oggi in Spagna il voto di fiducia in un contesto "da infarto". Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Pais" annunciando la seconda votazione che i deputati di Madrid sosterranno oggi per approvare il governo proposto dal leader socialista Pedro Sanchez, sconfitto al primo voto che richiedeva la maggioranza assoluta di 176 sì sui 350 seggi in aula. Se i socialisti escludono la possibilità di un "tamayazo" (il cambio a sorpresa del voto di un deputato), scrive il quotidiano, gli indipendentisti di Sinistra repubblicana della Catalogna (Erc) hanno considerato domenica tutte le possibilità nel caso in cui uno dei loro 13 membri dovesse passare dall'astensione al sì, in caso di assenze impreviste o cambi di voto che potrebbero rendere frustrante l'investitura. "Saremo molto attenti al voto", ha dichiarato Jon Inarritu (Erc) a Radio Catalunya. Se nel corso del voto - che si svolge in ordine alfabetico - qualcuno cambiasse la propria scelta, i partiti impegnati per l'astensione, che in totale rappresentano 18 deputati, avrebbero la possibilità di decidere al momento di passare al sì. (Sit)