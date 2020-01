Finestra sul mondo: Usa, impeachment Trump, ex consigliere Sicurezza nazionale Bolton pronto a testimoniare

- L’ex consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, ha annunciato di essere pronto a testimoniare di fronte al Senato nel processo di impeachment a carico del presidente Donald Trump, in merito alle presunte pressioni esercitate dall’inquilino della Casa Bianca sull’Ucraina per spingere Kiev a indagare sul candidato democratico alla presidenza Usa, Joe Biden. Secondo la “Washington Post”, l’annuncio di Bolton ha “diviso” il fronte repubblicano, tra quanti intendono concedere uno spazio all’ex consigliere e quanti invece restano decisi a non concedere ulteriori testimonianze, dopo quelle effettuate dalla maggioranza democratica alla Camera, e culminate nella messa in stato di accusa del presidente. Proprio Bolton aveva evitato di testimoniare di fronte alla Camera; secondo il quotidiano Usa, una sua deposizione potrebbe risultare “imbarazzante” per Trump, anche se la Camera non ha ancora trasmesso gli atti dell’impeachment al Senato per consentire l’avvio del processo. (Sit)