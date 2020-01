Finestra sul mondo: Iraq, Francia cerca equilibrio tra Usa e Iran

- La Francia cerca un “punto di equilibrio” tra Stati Uniti e Iran per evitare un'escalation di tensioni, dopo la morte di Qassem Solemaini comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica, rimasto è stato ucciso in un raid aereo Usa in Iraq. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde”, spiegando che Parigi, Berlino e Londra hanno diffuso una comunicato congiunto il 5 gennaio scorso in cui si chiede una de-escalation delle tensioni. Lo stesso giorno il presidente Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo statunitense, Donald Trump, al termine del quale ha chiesto a Teheran di evitare misure “suscettibili di peggiorare ulteriormente l'instabilità regionale”. A breve il capo di Stato francese dovrebbe avere un colloquio anche con il presidente iraniano Hassan Rohani. La Francia è preoccupata da una possibile riorganizzazione della sua presenza militare in Iraq, dove è presente nell'ambito della lotta allo Stato islamico. Il ministro degli esteri francese, Jean-Yves Le Drian nel corso di un colloquio telefonico con il premier iracheno Adel Abdoul Mahdi ha ribadito che per il momento Parigi non prevede un ritiro delle sue truppe dalla regione. Tuttavia, il margine di manovra francese ed europeo non sembra lasciare ampi spazi di azione. “La Francia non ha né il mandato né la legittimità per esercitare una qualsiasi mediazione”, ha dichiarato Bruno Tertrais, vice-direttore della Fondazione per la ricerca strategica (Frs). (Sit)