Tricolore: Casellati, è essenza dell'italianità

- Il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in occasione della Festa del Tricolore, di cui oggi si celebra il 223mo anniversario della nascita avvenuta a Reggio Emilia, sottolinea in una nota che "la nostra Bandiera è l'essenza stessa dell'italianità più profonda, l’espressione più alta di quei valori costituzionali quali democrazia, libertà e uguaglianza che hanno contrassegnato due secoli di storia patria". Quindi, Casellati ha aggiunto: "La Bandiera italiana è simbolo di unità e rappresenta tutti, gli italiani di ieri e di oggi, le istituzioni e i cittadini comuni, ed è un irrinunciabile patrimonio di ideali e di tradizioni che identifica il nostro Paese nel mondo. Non dobbiamo dimenticare mai che per la nostra Bandiera e per l’ideale nazionale tanti connazionali hanno lottato fino al sacrificio della propria vita". (Com)