Repubblica Ceca: fonti stampa, secondo rapporto Commissione Ue conferma conflitto interessi premier

- Il secondo rapporto della Commissione europea ha accertato il conflitto d'interessi del primo ministro ceco Andrej Babis. Lo rivela il portale informativo "neovlivni.cz" citando una fonte anonima ma "estremamente affidabile". Il primo rapporto, che ruotava intorno ai fondi strutturali europei, aveva determinato che Babis avesse un conflitto d'interessi, in quanto il capo del governo ceco continuerebbe a esercitare un'influenza sul gruppo industriale da lui fondato, Agrofert, nonostante l'abbia affidato a fondi fiduciari nel 2017. Il secondo rapporto verte innanzitutto sulla distribuzione di sussidi all'agricoltura. Il portavoce del ministero dell'Agricoltura, Vojtech Bily, precisa tuttavia che il dicastero non ha ancora ricevuto il rapporto definitivo, ma solamente documenti a supporto del negoziato bilaterale che avrà luogo il prossimo 28 gennaio. Per quell'occasione dovrebbe essere pronto anche il rapporto definitivo. (segue) (Vap)