Repubblica Ceca: fonti stampa, secondo rapporto Commissione Ue conferma conflitto interessi premier (2)

- La settimana scorsa è emerso come il procuratore statale Jaroslav Saroch non chiederà nuovamente alla Camera dei deputati ceca l'autorizzazione a procedere contro Babis nel caso "Capi Hnizdo". Secondo Saroch il premier è ancora oggetto della medesima procedura e quindi il passaggio non è necessario. Il procuratore statale supremo, Pavel Zeman, aveva respinto la decisione della procura statale di Praga di archiviare l'indagine a inizio dicembre. L'indagine verte sull'ottenimento illegale di 2 milioni di euro di fondi europei da parte del premier per un suo centro congressi, denominato per l'appunto "Capi Hnizdo", oltre dieci anni fa. Babis è stato accusato di frode sovvenzionata e di aver danneggiato gli interessi finanziari dell'Unione europea dall'ottobre 2017. Oltre al premier sono stati accusati anche la moglie Monika, la figlia Adriana Bobekova, ex membro del consiglio di amministrazione di Capi hnizdo, e il vice sindaco di Jihlava, Jana Mayerova, oltre all'ex direttore di Agrofert Josef Nenadal e il cognato Martin Herodes. Babis rischierebbe fino a dieci anni di prigione. (Vap)