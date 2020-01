Venezuela: Guaidò cerca oggi di insediarsi come presidente del parlamento

- Il leader oppositore venezuelano Juan Guaidò si presenterà oggi presso la sede dell'Assemblea nazionale (An), di cui rivendica la presidenza, per inaugurare la nuova sessione contro il "colpo di stato parlamentare" attribuito al governo e a parte delle opposizioni. "Martedì alle 10 della mattina (le 17 in Italia) com'è consuetudine, procediamo alla sessione dal Parlamento venezuelano. L'appello qui è a tutti i venezuelani, oggi ed ho visto che gli studenti hanno deciso di accompagnarci", ha detto ai media locali. Nella giornata di domenica, l'ex membro del partito oppositore Primero justicia (Pj) Luis Parra, aveva giurato come presidente dell'An. Per Guaidò si era però trattato di un voto illegittimo perché celebrato in assenza di una quarantina di deputati, cui le forze di sicurezza avrebbero impedito l'accesso all'emiciclo. Poche ore più tardi, presso la sede del quotidiano "El Nacional", un centinaio di deputati celebravano una seduta alternativa del parlamento ratificando Guaidò nell'incarico. (segue) (Brb)