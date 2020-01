Venezuela: Guaidò cerca oggi di insediarsi come presidente del parlamento (6)

- La nuova crisi ha rimesso il dossier Venezuela al centro del dibattito politico internazionale. L’Unione europea continuerà a riconoscere Juan Guaidò come legittimo presidente dell’Assemblea nazionale venezuelana fino a quando non verranno garantite le condizioni per una appropriata sessione di voto. “Gli eventi relativi all'elezione del presidente dell'Assemblea nazionale in Venezuela sono stati contrassegnati da gravi irregolarità e atti contro il funzionamento democratico e costituzionale del parlamento. Al suo presidente, Juan Guaidó, è stato impedito di tenere la sessione, a diversi deputati dell'opposizione non è stato permesso di entrare nell'Assemblea nazionale e anche l'accesso della stampa all'edificio è stato bloccato. Non è accettabile che l'Assemblea nazionale come organo democratico legittimo del Venezuela non sia stata in grado di svolgere il mandato ricevuto dal popolo venezuelano”, ha dichiarato il portavoce Ue, che ha definito queste irregolarità “incompatibili con un processo di elezione legittimo” e “un nuovo passo nel deterioramento della crisi in Venezuela”. Pertanto “l'Ue continuerà a riconoscere Juan Guaidó come legittimo presidente dell'Assemblea nazionale fino a quando non saranno garantite le condizioni per un'adeguata sessione di voto”. (segue) (Brb)