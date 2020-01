Acca Larentia: Meloni, 42 anni dopo è ferita ancora aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ricorda in un post su Facebook la strage di Acca Larentia, avvenuta 42 anni fa. "E' una ferita ancora aperta nella storia della nostra nazione: tre ragazzi, giovanissimi, vengono uccisi dall'odio in un tempo in cui fare politica a destra significava mettere in gioco la propria vita - ha scritto -. Fratelli d'Italia ricorda quei tre giovani patrioti che sognavano un'Italia forte e libera. Non tornino mai più quegli anni maledetti, verità e giustizia per Franco, Francesco e Stefano".(Rin)