Iran: almeno 35 morti nella calca durante i funerali di Soleimani

- Sono almeno 35 le persone morte schiacciate dalla folla in occasione dei funerali del generale Qassem Soleimani a Kerman, città natale del capo della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica, nell’est dell’Iran. Lo riporta oggi la televisione di Stato di Teheran, secondo cui altre 48 persone sono rimaste ferite. La morte di diverse persone è stata confermata dal capo dei servizi medici d’emergenza dell’Iran, Pirhossein Koulivand, il quale non ha tuttavia fornito un preciso bilancio delle vittime. Negli ultimi tre giorni milioni di iraniani hanno preso parte alle processioni ad Ahval, Teheran e Kerman per i funerali di Soleimani, ucciso nella notte tra il 2 e il 3 gennaio da un raid di un drone statunitense sull’aeroporto di Baghdad.(Irt)