Ucraina-Usa: fonti stampa, Pompeo atteso a Kiev a fine mese

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo dovrebbe visitare l'Ucraina alla fine di gennaio. È uno dei dettagli emersi dalla conversazione telefonica svoltasi ieri fra Pompeo e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il segretario di Stato avrebbe dovuto visitare Kiev nei giorni scorsi nel quadro di un tour più ampio che lo avrebbe visto fare tappa anche in Bielorussia, Kazakhstan, Uzbekistan e Cipro. Durante la conversazione telefonica "i due hanno discusso della situazione in Medio Oriente e il segretario ha apprezzato la condanna dell'Ucraina per l'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad" avvenuto nei giorni scorsi. Pompeo ha ribadito il forte sostegno degli Stati Uniti alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e ha sottolineato il partenariato strategico a lungo termine tra Washington e Kiev. (Res)