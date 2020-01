Kazakhstan: presidente Tokayev riceve governatore Kazakhstan orientale Akhmetov

- Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha ricevuto il governatore della regione del Kazakhstan orientale Danial Akhmetov. Lo riferisce l’ufficio stampa della presidenza di Nur-Sultan. Il governatore ha riportato i risultati dello sviluppo socioeconomico della regione per il 2019 e prevede un ulteriore rafforzamento del potenziale della regione, che ha registrato una crescita della produzione industriale e agricola. Il governatore si è concentrato sulle nuove misure mirate di sostegno sociale. Il capo dello Stato, tuttavia, ha incaricato di effettuare un'analisi approfondita dello stato economico di ciascuna famiglia a basso reddito nella regione e di adottare le misure necessarie per garantire loro assistenza. Inoltre, Akhmetov ha riferito dei piani per la costruzione di un ponte sulla diga di Bukhtarma nella seconda metà dell'anno. Tokayev ha valutato positivamente il lavoro del governatore incentrato sullo sviluppo socioeconomico della regione sottolineando i suoi sforzi per garantire il potenziale nei comparti scientifico, medico e di formazione del Kazakhstan orientale. (Res)