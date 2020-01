Libia: ministro Di Maio a "Il Fatto Quotidiano", ora spingiamo Serraj e Haftar a incontrarsi

- Il suo viaggio in Libia con la missione dell'Unione europea per ora è un annuncio sepolto dalle bombe. Ma dalla Farnesina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rilancia: "La missione della Ue può incontrare Al Sarraj e Haftar anche in un'altra sede, e ora parla con la voce dell'Alto rappresentante per la politica estera Josep Borrell". E ieri proprio Borrell ha cenato con Di Maio a Roma. "Un'escalation della violenza attorno a Tripoli potrebbe essere imminente', dice Borrell. E Haftar avrebbe preso Sirte. Pare già troppo tardi per missioni e conferenze. "In Libia - spiega Di Maio a "Il Fatto Quotidiano" - è in corso una guerra, con interferenze esterne. L'obiettivo dell'Italia è ricondurre tutti gli attori che hanno influenza su questo scenario, dalla Turchia alla Russia fino all'Egitto e agli Stati Uniti". Però la missione non è potuta andare in Libia. "La situazione sul piano della sicurezza è difficile. Ma la missione è in corso e lavora a un incontro con le due parti. Se non sarà possibile in Libia lo terremo altrove. Anche in Italia. "Ne discuteremo. Di certo è stato scellerato bombardare la Libia nel 2011. Ora ci ritroviamo con una nuova Siria. Ma ci sono altre responsabilità. L'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini avocò totalmente a sé il dossier libico, puntando solo sull'immigrazione per farne un tema da campagna elettorale. Una scelta del tutto sbagliata". (segue) (Res)