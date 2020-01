Libia: ministro Di Maio a "Il Fatto Quotidiano", ora spingiamo Serraj e Haftar a incontrarsi (2)

- Il ministro ricorda come il presidente del Consiglio Conte abbia lavorato sulla Libia, "per esempio con la conferenza di Palermo. Salvini non può dare lezioni sulla Libia, perché la sua unica preoccupazione era non far partire migranti. Ma qui se la guerra continua i rischi saranno ben altri, con la proliferazione di cellule terroristiche a pochi chilometri dalle nostre coste". Significa che l'Italia corre il serio rischio di attentati. "Non ci sono minacce dirette per il nostro Paese, la nostra intelligence e le nostre forze dell'ordine monitorano tutto. Ma queste cellule di terroristi stanno proliferando". Salvini punta sull'arrivo in massa di profughi dalla Libia per accelerare la crisi del governo. " La guerra c'è da aprile. Noi lavoriamo per tutelare i nostri interessi geo-strategici ma anche per scongiurare il rischio dell'arrivo in massa di migranti. Da due settimane sentiamo tutte le diplomazie europee". Raccontano che domenica Di Maio abbia cercato Al Sarraj senza riuscire a parlargli. "Gli ho parlato stamattina (ieri), e in questi giorni ho avuto continui contatti con lui e con il suo ministro degli Esteri. Lavoriamo su tutti i fronti: ho invitato il ministro degli Esteri turco in Italia e mercoledì sarò a un vertice in Egitto sulla situazione libica, poi andrò in Algeria e Tunisia. E c'è il processo di pace di Berlino". "Dobbiamo credere a oltranza - continua - nella soluzione diplomatica. La guerra porta guerra, e l'unica soluzione è il cessate il fuoco. Ma per far riuscire il tavolo di Berlino dobbiamo includere Paesi come Algeria, Tunisia e Marocco. La politica internazionale non si fa con i post e con i tweet. È necessario un profilo basso". (segue) (Res)