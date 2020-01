Libia: ministro Di Maio a "Il Fatto Quotidiano", ora spingiamo Serraj e Haftar a incontrarsi (3)

- Quanto al sostegno dell'Italia ad al Sarraj, "il suo governo è quello riconosciuto dall'Onu. Il vero punto è che un conflitto si aggrava quando arrivano le interferenze esterne, e dobbiamo lavorare innanzitutto su questo. Ma noi parliamo anche con Haftar. Dopodiché perché si sblocchi la situazione è fondamentale che si parlino Stati Uniti e Russia". GIi Usa si disinteressano della Libia e poi uccidono Soleimani. "Gli Stati Uniti vengono colpevolizzati perché non si interessano della Libia, ma anche perché intervengono in Iraq". Sono situazioni completamante diverse. "Certamente. Maio ho sentito il Segretario di Stato americano Pompeo la settimana scorsa, e mi ha confermato il sostegno al processo di pace. Invece l'escalation in Iraq chiaramente ci preoccupa. Noi siamo sempre per la pace: se al governo ci fosse la Lega ci porterebbe in guerra E poi l'Italia ha soldati in quel Paese: le dichiarazioni aggressive di certi politici li mettono in pericolo". Quanto ai soldati italiani, "una rimodulazione dei nostri contingenti all'estero andrà pensata, ma sempre di comune accordo con gli alleati. Abbiamo già chiuso la missione a Mosul e ridotto il contingente in Afghanistan". Il sottosegretario agli Esteri Di Stefano ha criticato Borrell per aver 'deplorato' la scelta dall'Iran di uscire dall'accordo nucleare. "Lavoriamo con l'Iran per ripristinare il dialogo, ma l'annuncio di voler uscire dall'accordo non aiuta. Però dal ministro degli Esteri non ci si possono attendere certe dichiarazioni. Non è così che si risolvono i problemi", ha concluso Di Maio. (Res)