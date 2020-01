Libia: Mezzaluna rossa tunsina prepara piano di emergenza per i rifugiati

- Il presidente del Comitato regionale della Mezzaluna rossa tunisina del governatorato di Medenine, Mongi Slim, ha dichiarato in una nota all'agenzia di stampa nazionale "Tap" che le autorità tunisine si sono mobilitate in coordinamento con le organizzazioni internazionali attive nel campo dell'assistenza ai migranti e ai rifugiati, allestendo un piano di emergenza per ricevere flussi migratori in Tunisia "se la situazione in Libia dovesse peggiorare", sottolineando che "la situazione al momento rimane normale". In caso di afflusso di un gran numero di rifugiati dalla Libia in Tunisia, "c'è un piano di emergenza che è stato recentemente elaborato in coordinamento tra le autorità tunisine rappresentate da diversi ministeri (Difesa, Interni, Sanità e Affari sociali), la Mezzaluna rossa tunisina e le organizzazioni internazionali attive nel settore, tra cui l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim)", ha affermato Slim. Quest'ultimo ha aggiunto che il piano in questione è stato approvato dal governo e ha preso in considerazione diversi scenari. (segue) (Tut)