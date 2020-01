Libia: Mezzaluna rossa tunsina prepara piano di emergenza per i rifugiati (2)

- Slim ha spiegato che il piano sarà attuato alla luce dei molteplici scenari che potrebbero sorgere in Libia, sulla base dell'evoluzione della situazione nel paese, sottolineando che le questioni relative all'abitazione, alla salute, all'alimentazione sono state prese in considerazione insieme a misure di protezione dei minori per migliaia di rifugiati, indicando che "se dovesse sorgere la necessità di un campo per questi rifugiati, ne verrà istituito uno a Tataouine, lontano dal fronte dei combattimenti". Il presidente del Comitato regionale della Mezzaluna rossa del governatorato di Medenine ha indicato a questo proposito che l'esercito nazionale e le forze di sicurezza sono in allerta e sono preparati per qualsiasi emergenza che possa verificarsi sull'intera fascia di confine sahariana, che ha una lunghezza di circa 420 chilometri. Il funzionario tunisino ha osservato che il flusso di cittadini o residenti libici in Libia ai posti di frontiera di Ras Jedir (governatorato di Medenine e al governatorato di Dehiba e Tataouine) "rimane ordinario per il momento", stimando il numero di auto in transito da questi terminal verso il territorio tunisino ad un volume che varia tra le 600 e le 700 unità al giorno. Ha sottolineato inoltre che il movimento inverso, vale a dire verso il territorio libico, è diminuito ed è limitato a camion carichi di merci tunisine e materiali industriali e da costruzione. Slim ha infine affermato che la Mezzaluna rossa tunisina non ha ancora ricevuto una richiesta di assistenza da parte di rifugiati. (Tut)