Libia: Salvini, nessuno considera più Italia, Di Maio? Non all'altezza ma problema è squadra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Libia c’è un governo riconosciuto? Io sostengo per dignità e coerenza il governo legittimo. Da ministro parlerei ai ministri, non ad altri". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Radio24. Per poi aggiungere: "La politica interna è rimediabile. Ma quando perdi credibilità all’estero, e non vieni più considerato, quello è un grande problema". Salvini ha poi argomentato: "Se Conte e Di Maio danno ragione a uno un giorno e all’altro il giorno dopo... fanno arrabbiare prima uno e poi l’altro. E nessuno considera più l’Italia". Infine, sempre sul caso libico, replicando a Di Maio, ha aggiunto: "Per Di Maio è colpa di Salvini? Un noioso ritornello. Fino ad agosto l’interlocutore principale libico era l’Italia. Ora in Libia ci sono tutti e nessuno chiama più gli italiani. Se al governo non sono capaci, facciano altro". Mi sembra evidente, ha continuato il segretario della Lega, che l'attuale ministro degli Esteri non sia "all'altezza. Ma non è colpa solo sua. E' colpa della squadra, qui mi sembra che manchi proprio l'idea di squadra". (Rin)