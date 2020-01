Roma: cassonetti rifiuti in fiamme nel municipio XI

- Altri cassonetti dell'immondizia sono andati a fuoco nella notte in due diverse strade del quartiere Portuense, a poche centinaia di metri di distanza, nel municipio XI di Roma. Il primo rogo ha interessato un cassonetto in via Piero Colonna che è stato parzialmente danneggiato, il secondo incendio ha riguardato due cassonetti andati completamente distrutti in via Pietro Maroncelli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Villa Bonelli. Non ci sono né persone, né veicoli coinvolti. Sono in corso le indagini per stabilire la natura degli incendi. (Rer)