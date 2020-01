Marocco: vendite auto nuove diminuite del 6 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver registrato un aumento del 5,2 per cento nel 2018, il mercato automobilistico in Marocco ha registrato un calo del 6,15 per cento nel 2019, secondo le ultime statistiche fornite da Aivam. Le vendite di nuovi veicoli in Marocco hanno raggiunto 165.918 unità durante l'anno 2019, in calo del 6,15 per cento rispetto al 2018. Il calo è stato più marcato sul lato dei veicoli privati, con 148.189 unità vendute, che rappresentano un calo del 9,1 per cento rispetto al 2018. (Res)