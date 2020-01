Iran: figlia di Soleimani, Usa e Israele avranno una giornata nera

- La figlia di Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica che è stato ucciso in un raid aereo Usa in Iraq, ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele dovranno affrontare un "giorno nero" a seguito dell'uccisione di suo padre. Zainab Soleimani, parlando ieri di fronte a un'enorme folla di persone in lutto durante il funerale di suo padre a Teheran, ha detto in un discorso trasmesso dalla televisione ufficiale iraniana "Irib" rivolgendosi al presidente Usa, Donald Trump: "Non pensare che tutto sia finito con il martirio di mio padre". (Res)