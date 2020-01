Algeria: investigatori interrogano due ex ministre poche ore dopo rimozione dal governo

- Gli investigatori della sicurezza algerina indagano sul conto di due ex ministre a poche ore dalla loro rimozione dal governo. Il gruppo di investigatori della gendarmeria algerina nella capitale Algeri ha convocato il ministro delle Poste e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Iman Houda Pharaoh, e il ministro dell'Industria, Jamila Tamazirt, per un'inchiesta che le riguarda. La convocazione è arrivata poche ore dopo che erano state sollevate dai rispettivi incarichi in seguito ad un rimpasto di governo che ha avuto luogo giovedì scorso. Secondo fonti locali, l'inchiesta sui due ministri è collegata a casi di corruzione. (Ala)