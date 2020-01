Mauritania: Ahmedou Ould Abdalla a capo di Osservatorio per la cittadinanza e le libertà

- E' stata annunciata la creazione in Mauritania di un Osservatorio per la cittadinanza e le libertà, la cui presidenza onoraria è stata assegnata al diplomatico ed ex ministro Ahmedou Ould Abdalla. Le persone che hanno promosso questa iniziativa a Nouakchott credono che questo strumento sia essenziale per servire il popolo mauritano. Il comunicato stampa aggiunge che vi sono indicatori di risveglio e di transizione verso una gestione più sana degli affari pubblici, citando ad esempio la recente pubblicazione delle relazioni della Corte dei conti per il decennio 2007-2017. (Res)