Mauritania: ministro Sanità Hamed annuncia il trasporto gratuito per pazienti ospedalieri

- Il ministro della Sanità mauritano, Mohamed Nadhirou Ould Hamed, ha annunciato che il trasporto di pazienti tra ospedali pubblici in Mauritania sarà ora gratuito e coperto dalle spese dalle autorità ufficiali. Il ministro ha annunciato queste nuove disposizioni in una circolare che specifica che tutte le spese (carburante e personale medico) saranno prese in carico dalla struttura medica responsabile dello spostamento. (Res)