Algeria-Germania: Tebboune riceve una telefonata da Merkel

- Il capo dello stato algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto una telefonata ieri dal cancelliere tedesco Angela Merkel, che si è congratulato con lui per la sua elezione a presidente della Repubblica. Lo si legge in un comunicato stampa della presidenza della Repubblica di Algeri. Il cancelliere tedesco ha invitato ufficialmente il presidente algerino a visitare la Germania, secondo la dichiarazione della presidenza. Angela Merkel ha espresso le sue condoglianze al presidente Tebboune, al popolo algerino e alla famiglia del defunto Ahmed Gaïd Salah per la morte del capo di Stato maggiore. (Ala)