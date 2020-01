Usa-Grecia: oggi Trump riceve premier Mitsotakis, focus su Mediterraneo orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis si reca oggi a Washington dove è previsto l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. Parlando ieri a un evento nello Stato della Florida lunedì, Mitsotakis ha dichiarato che informerà il presidente statunitense sui "gravi pericoli che il comportamento aggressivo e illegale della Turchia sta causando alla pace e alla sicurezza" nel Mediterraneo orientale e confermerà il ruolo della Grecia come "alleato a lungo termine, affidabile e stabile” nella regione. Una fonte del governo Usa ha definito l'incontro tra Mitsotakis e Trump come una pietra miliare nelle relazioni greco-statunitensi, e ha parlato della Grecia come di un "pilastro della stabilità" in una regione instabile. “Dopo una serie di problemi la Grecia è diventata una fonte di soluzioni. È anche un pilastro di stabilità che costituisce un elemento cruciale della più ampia strategia statunitense nel Mediterraneo orientale", ha detto la fonte anonima citata dall'agenzia di stampa “Ana-Mpa”. (segue) (Gra)