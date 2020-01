Usa-Grecia: oggi Trump riceve premier Mitsotakis, focus su Mediterraneo orientale (2)

- Si prevede inoltre che Mitsotakis e Trump discuteranno dell'approfondimento della cooperazione a seguito del recente rinnovo dell'accordo di cooperazione in materia di difesa reciproca (Mdca). In questo caso la fonte dell’agenzia greca ha detto che Atene e Washington stanno "lavorando insieme non solo come alleati della Nato, ma anche come paesi con valori e interessi strategici comuni nel Mediterraneo orientale ". Nel corso della sua permanenza a Washington, il primo ministro greco dovrebbe inoltre incontrare il nuovo amministratore delegato del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, e terrà un discorso nella sede del centro studi Atlantic Council. (Gra)