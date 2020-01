Arabia Saudita-Usa: incontro tra ministri Difesa su crisi regionale

- Il vice ministro della Difesa saudita, Khalid bin Salman, ha incontrato il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, a Washington. Il principe ha aggiunto nei suoi messaggi via Twitter che durante l'incontro sono stati trattati gli ultimi sviluppi nella regione. Pompeo, a sua volta, ha accolto con favore la visita di Khalid bin Salman, sottolineando l'importanza della relazione tra i due paesi per contrastare "il comportamento destabilizzante dell'Iran nella regione". In un Tweet, dopo aver ricevuto il principe Khalid bin Salman, il capo del Pentagono ha scritto : "Il dipartimento di Stato Usa accoglie il vice ministro della Difesa saudita, Khaled bin Salman", ed ha aggiunto che "le relazioni tra Arabia Saudita e Stati Uniti sono ancora molto importanti per affrontare il comportamento destabilizzante del regime iraniano e raggiungere la stabilità in Medio Oriente". Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, ha ordinato al viceministro della Difesa, il principe Khalid bin Salman, di compiere una visita ufficiale negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Le fonti di Riad hanno sottolineato al momento che il Principe Khalid bin Salman si incontrerà negli Stati Uniti con alti funzionari della Casa Bianca e dei ministeri degli Affari esteri e della Difesa, "nell'ambito dello sforzo del Regno di esercitare tutti gli sforzi volti alla calma e alla moderazione, e per prevenire tutto ciò che porta a un'escalation della situazione per garantire il rafforzamento della sicurezza e della stabilità della regione". (Res)