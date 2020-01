Uzbekistan: Procter & Gamble valuta possibile entrata nel mercato nazionale

- La compagnia statunitense Procter & Gamble sta valutando la possibilità di iniziare a produrre beni di largo consumo in Uzbekistan. Lo riferisce la stampa della repubblica centrasiatica, aggiungendo che l’eventualità è stata discussa durante una riunione al ministero degli Investimenti e del Commercio estero di Tashkent. Stando alle informazioni diffuse, la multinazionale è già presente dal 2017 nella repubblica centrasiatica, ma solo per attività di distribuzione e vendita. Tra le possibilità in corso di valutazione, riferisce la stampa uzbeka, ci sarebbe la costruzione di strutture ad alta tecnologia a sostegno della produzione e del settore industriale nazionale in tutto il paese. (Res)