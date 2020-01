Terremoto: Pirozzi, centro Italia dimenticato, Conte pensi a ricostruzione

- L’ex sindaco di Amatrice, attualmente consigliere regionale del Lazio, Sergio Pirozzi torna sul tema della ricostruzione dei territori distrutti dal sisma del 2016 e spiega: “Siamo stati abbandonati. Sul terremoto nel centro Italia è calato il silenzio”. In un’intervista a Radio Cusano Campus Pirozzi fa il paragone con la situazione a L’Aquila e precisa che ne caso dei territori del centro Italia “la situazione” è “peggiore perché la ricostruzione privata è al 4 per cento, quella pubblica allo zero per cento”. Per Pirozzi “sarebbe dovere del premier Conte risolvere questa situazione, mettersi una stelletta e dire che l’ha risolta. Alcuni politici però non pensano a mettersi le stellette ma a continuare a rimanere sedute nelle posizioni di potere. Queste terre vivono con la solidarietà che ancora oggi c’è da tutta Italia. Immaginare un futuro in queste terre dove mancano i servizi essenziali, dove non c’è un servizio economico, la vedo dura”. Pirozzi poi ricorda che “noi avevamo approvato all’unanimità 13 articoli in Consiglio regionale, poi alla Camera per 40 voti questi 13 articoli non sono passati, gli stessi partiti che l’avevano votato in consiglio regionale in parlamento hanno votato contro, parlo delle forze che sono al governo”.(Com)