Germania-Romania: presidente Iohannis oggi in visita di lavoro in Baviera

- Il presidente della Romania, Klaus Iohannis effettua oggi una visita di lavoro in Baviera dove incontrerà i vertici istituzionali locali. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Inoltre, il capo dello Stato romeno parteciperà alla riunione del governo bavarese, avrà un dialogo con i membri di questa istituzione sulle relazioni bilaterali, l'attualità europea e sosterrà un discorso. Klaus Iohannis incontrerà anche il primo ministro del land bavarese, Markus Soder, presidente della Unione cristiano-sociale (Csu). Il presidente parteciperà anche alla riunione annuale del gruppo parlamentare della Csu nel Bundestag (camera bassa del Parlamento tedesco) che si svolgerà presso l'abbazia di Seeon. In questa occasione, Iohannis presenterà la visione della Romania per il futuro dell'Europa e terrà un dialogo sulle priorità dell'agenda europea. (segue) (Rob)