Germania-Romania: presidente Iohannis oggi in visita di lavoro in Baviera (2)

- La riunione del gruppo parlamentare della Csu nel Bundestag è un incontro tradizionale che segna, all'inizio dell'anno, un momento importante per la vita politica in Germania. Gli obiettivi dell'incontro sono discutere le priorità dell'agenda del governo e del parlamento federale per l'anno in corso e affrontare le attuali sfide con ospiti provenienti dalla Germania e dall'estero. L'incontro è tanto più rilevante in quanto, nella seconda metà del 2020, la Germania deterrà la presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Durante la visita, il presidente della Romania incontrerà anche il presidente del parlamento bavarese, Ilse Aigner. (Rob)