Kenya: Usa schierano forze supplementari in base di Manda Bay dopo uccisione di 3 militari

- L'esercito degli Stati Uniti ha schierato forze supplementari in Kenya per rafforzare la sicurezza nella base militare di Manda Bay, nel Kenya sud-orientale, assaltata la scorsa settimana da miliziani di al Shabaab. Lo rende noto il Comando Usa per l’Africa (Africom) in un comunicato, secondo cui nel sito sono stati dispiegati uomini della Forza di risposta dell'Africa orientale (Earf). Nell’attacco sono rimasti uccisi un militare statunitense e due contractor del dipartimento della Difesa di Washington. Il Fear, che agisce sotto il comando e il controllo della Task Force congiunta per il Corno d'Africa, risponde a una vasta gamma di operazioni militari tra cui la protezione dei cittadini e delle strutture diplomatiche statunitensi, il sostegno alle operazioni di evacuazione dei non combattenti, l'assistenza umanitaria, le operazioni di soccorso in caso di catastrofe e altre missioni. L’attacco alla base di Manda Bay, che è stato rivendicato da al Shabaab, non è considerato da Africom come collegato all’uccisione del generale Qassem Soleimani, capo delle brigate Quds delle Guardie rivoluzionarie iraniane, avvenuta in un raid statunitense effettuato la scorsa settimana nei pressi all'aeroporto internazionale di Baghdad. (Res)