Epifania: associazione "Taxi Roma Capitale" omaggia Arma dei carabinieri

- Dieci tassisti romani in rappresentanza dell’associazione “Taxi Roma Capitale” ha portato in omaggio ai carabinieri una simbolica calza della Befana, ieri pomeriggio, in occasione della festività dell'epifania. Insieme al presidente Giuseppe Basili e al vice presidente Marco Cristalli i tassisti e i carabinieri hanno ribadito la collaborazione e la vicinanza tra le due categorie. L'incontro si è svolto alla caserma Torrino nord. “Taxi Roma Capitale”, che raccoglie circa 500 tassisti di Roma, è un'associazione senza scopo di lucro che raccoglie fondi sulla base di donazioni spontanee, in occasione di eventi ludici e sociali e ha promosso l’iniziativa “Taxi Befana” che ha interessato alcuni ospedali e case-famiglia della Capitale nonché alcune istituzioni, tra cui appunto l’Arma dei Carabinieri. (Rer)