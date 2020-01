Regionali: Forte (iElezioni), in Campania centrodestra con Caldoro è dieci punti avanti (2)

- “Secondo le valutazioni di Index - ha sottolineato Forte - la coalizione Caldoro con il 46% ne avrebbe 30, la coalizione De Luca con il 34% ne avrebbe 13 e 7 sarebbero quelli della Ciarambino con il 15%. Il primo partito del centrodestra sarebbe la Lega con 11 consiglieri eletti, al 16%, poi Forza Italia con 9 consiglieri al 13%, Fratelli d’Italia ne avrebbe 6 con il 10% e la lista del presidente 4 con il 6%. A Sinistra il Pd al 16% ne eleggerebbe 7, De Luca presidente al 5% ne eleggerebbe 2, Campania libera al 5 altri due, ad Italia viva con il 3% un eletto ed un altro ancora scatterebbe per le liste minori. Ai grillini 7 eletti. A queste analisi va aggiunta una considerazione. Per la coalizione vincente è facile immaginare che la ripartizione dei seggi subirà variazioni perché il premio di maggioranza farà scattare seggi, a danno dei più grandi, per le liste cosiddette minori, quasi per tutte, mentre il centrosinistra vedrà dimezzati gli eletti”. “Per il calcolo dei seggi - ha ricordato Forte - ci siamo attenuti alla legge”. (Ren)