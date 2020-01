Polonia: capo gabinetto premier su Medio Oriente, ci adatteremo a decisioni Nato

- Le autorità della Polonia non si separeranno dagli alleati della Nato nella presa di decisioni relative a quanto sta accadendo in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il capo della cancelleria del premier polacco Mateusz Morawiecki, Michal Dworczak, all’emittente televisiva “Polsat News”, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sul possibile ritiro delle truppe polacche dispiegate in Iraq. “Noi operiamo nel quadro della Nato”, ha detto, precisando che gli ultimi sviluppi in Medio Oriente sono stati causati dagli Stati Uniti e non dall’Alleanza. “Quanto sta accadendo in Iraq non rientra tra le nostre priorità in materia di politica estera”, ha aggiunto Dworczak.(Vap)